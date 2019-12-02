Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 11:32
Получить тестовый доступ
Заседание комитета ВР по вопросам экономического развития
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
10095
Версия для печати

Сегодня в Украине снежно и морозно

Сегодня в Украине снежно и морозно

КИЕВ. 2 декабря. УНН. По Украине в понедельник, 2 декабря, будет снежно, в некоторых областях на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 12 градусов мороза до 8 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"2 декабря утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях осложнение погодных условий: мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед, в Карпатском регионе значительный мокрый снег, на остальной территории, а ночью в большинстве областей - без существенных осадков", - отметили синоптики.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.