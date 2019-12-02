Сегодня в Украине снежно и морозно

КИЕВ. 2 декабря. УНН. По Украине в понедельник, 2 декабря, будет снежно, в некоторых областях на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 12 градусов мороза до 8 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"2 декабря утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях осложнение погодных условий: мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед, в Карпатском регионе значительный мокрый снег, на остальной территории, а ночью в большинстве областей - без существенных осадков", - отметили синоптики.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части местами 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.