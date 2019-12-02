Пожары в этом году унесли жизни около 1,6 тыс. украинцев

КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала текущего года в Украине на пожарах погибли около 1,6 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в этом году произошло уже 93,7 тыс. пожаров, из них почти 28,3 тыс. - в жилом секторе.

Так, в 2019 году в пожарах погибли 1 599 человек, еще 1 301 человек пострадал.

Напомним, на Запорожье при пожаре погибла женщина с 11-летней внучкой.