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Пожары в этом году унесли жизни около 1,6 тыс. украинцев

Пожары в этом году унесли жизни около 1,6 тыс. украинцев

КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала текущего года в Украине на пожарах погибли около 1,6 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в этом году произошло уже 93,7 тыс. пожаров, из них почти 28,3 тыс. - в жилом секторе.

Так, в 2019 году в пожарах погибли 1 599 человек, еще 1 301 человек пострадал.

Напомним, на Запорожье при пожаре погибла женщина с 11-летней внучкой.

Источник: УНН
Теги: смерть, пожары, ГСЧС
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