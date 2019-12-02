Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях насчитали 230 автомобилей

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Утром в понедельник, 2 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в очередях застряли 230 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/55; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 30/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что 1 декабря в КПВВ "Марьинка" граждане дважды пытались подкупить пограничников. Лица, за беспрепятственное пересечение линии разграничения предлагали взятку в сумме 2600 гривен. Однако пограничники от таких предложений отказались и по факту обнаружения признаков преступления, предусмотренных ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) проинформировали сотрудников Нацполиции.

В общем через КПВВ за прошедшие сутки проследовало 26,9 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.

Напомним, район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Словацкой республики во главе с главой ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Мирославом Лайчаком.