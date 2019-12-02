Конференция по климату стартует в Мадриде

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Со 2 по 16 декабря в Мадриде пройдет Конференция сторон Рамочной конвенции об изменении климата. Ее участники рассмотрят пути активизации усилий по достижению положений Парижского соглашения по климату 2015 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН.

На конференцию соберутся лидеры стран-участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата, а также тысячи экспертов, представителей гражданского общества и частного сектора.

25-я сессия сторон Конвенции, известной как COP 25, изначально должна была пройти в столице Чили Сантьяго. Решение о переносе встречи в Мадрид было принято буквально за месяц до ее начала: в связи с протестами в Чили власти стране заявили, что не смогут обеспечить проведение климатического форума. Хотя местом его проведения стала столица Испании, роль председателя все же осталась за Чили.

Участникам Конференции предстоит обсудить меры, которые позволят как можно скорее сократить загрязнение окружающей среды и сдержать потепление климата. Принимая Парижское соглашение, государства пообещали до конца столетия удержать повышение температуры в пределах 1,5 -2 градусов по Цельсию, к 2030 году на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов, а уже к 2050 году достичь нулевого уровня их выбросов.

"Мы должны в срочном порядке задействовать все инструменты многостороннего сотрудничества, чтобы превратить СОР 25 в площадку, где будут приняты более амбициозные обязательств в сфере борьбе с изменением климата и вывести мир на путь к низкоуглеродному и устойчивому развитию", - заявила Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса.

Напомним, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.