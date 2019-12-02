КСУ завтра возьмется за дело о полномочиях Президента назначать главу ГБР

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности положений закона "О Государственном бюро расследований" относительно полномочий Президента Украины, в частности, назначать на должность директора ГБР. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КСУ.

"3 декабря в 10:00 Большая палата КСУ на пленарном заседании в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой пункта 1 части третьей статьи 11 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года № 794-VIII", - указали в суде.

Авторы ходатайства оспаривают положения закона в части закрепления полномочий Президента Украины назначать на должность директора ГБР, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Бюро, его первого заместителя и заместителя.

По мнению народных депутатов Украины, статья 106 Конституции Украины, которая содержит исчерпывающий перечень полномочий Президента Украины, не предусматривает назначение им руководителей центральных органов исполнительной власти (в том числе директора Бюро), членов конкурсной комиссии по отбору руководителей любых центральных органов исполнительной власти.

Напомним, КСУ передал в Венецианскую комиссию дело о досрочном прекращении полномочий нардепов.