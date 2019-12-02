В Киеве горел детский сад, есть погибший

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве произошел пожар на территории детского сада. Во время ликвидации возгорания в помещении было обнаружено тело мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Так, 2 декабря, в 6:57, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Гагарина, 9-А, что в Днепровском районе столицы.

Прибыв, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения.

На момент прибытия спасательных подразделений возле дома находилось тело мужчины 1945 года, вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар.

В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 7:35 - ликвидирован.

Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.

Напомним, в Запорожье при пожаре погибла женщина с 11-летней внучкой.