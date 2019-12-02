Китай ввел санкции против США

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Китай приостановил возможность попасть в Гонконг американских военных кораблей и самолетов и ввел санкции против американских неправительственных организации через неделю после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон относительно Гонконга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на South China Morning Post.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунинг заявил, что Пекин приостановит рассмотрение запросов, сделанных военными самолетами и судами США, после того, как Трамп подписал Гонконгский закон о правах человека и демократии, который позволяет Вашингтону вводить санкции в отношении должностных лиц, которые нарушают права человека в Гонконге.

Хуа также сказал, что Китай ввел санкции против НПО, таких как Human Rights Watch, за поддержку "насильственных действий" в Гонконге.

Среди других НПО, попавших под санкции, - National Endowment for Democracy (Национальный фонд демократии), National Democratic Institute for International Affairs (Национальный демократический институт по международным вопросам), International Republican Institute (Международный республиканский институт) и Freedom House.

"Существует много доказательств того, что эти НПО поддерживали антикитайские силы для создания хаоса в Гонконге и поощряли их к совершению экстремальных насильственных преступных действий и сепаратистской деятельности относительно "независимости Гонконга", - сказала она.

Китай призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

Напомним, в сентябре тысячи протестующих в Гонконге призвали Трампа "освободить" город.