В Кривом Роге сгорел пассажирский троллейбус

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Кривом Роге в Днепропетровской области утром в понедельник произошел пожар в пассажирском троллейбусе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Сообщение о возгорании пассажирского троллейбуса на улице Днепровское шоссе в Кривом Роге спасатели получили 2-го декабря в 8:02.

На месте пожарные установили, что пожар возник в моторном отсеке троллейбуса, который находился на территории троллейбусного депо.

Огнем уничтожено кабину водителя и частично салон троллейбуса. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Пожар локализован в 8:14 и ликвидирован в 8:25.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, на трассе на ходу загорелась грузовик "МАЗ".