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Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе

Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут проходить только в соответствии с украинским законодательством. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, передает УНН.

"Выборы пройдут в соответствии с украинским законодательством. А украинское законодательство исключает присутствие вооруженных людей. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия Украины. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет участвовать в выборах там", - сказал он

На уточняющий вопрос о том, будут ли проведены такие выборы без предварительного отвода боевиков, Президент ответил: "Никогда".

Как сообщалось ранее в УНН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что была бы идеальная позиция, чтобы провести выборы по всей Украине на основе одного законодательства, но, наверное, это не удастся сделать. 

Источник: УНН
Теги: выборы, Донбасс, ОРДЛО, Владимир Зеленский
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