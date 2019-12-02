В Днепропетровской области горел мужской монастырь

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Днепропетровской области ликвидировали пожар, который возник на территории мужского монастыря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 2-го декабря, в 5:41, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Монастырская Покровского района города Кривой Рог.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке между 1 и 2 этажом двухэтажного административного здания.

Огнем уничтожена мебель и техника, поврежден генератор.

Общая площадь пожара 15 кв. м. Пожар локализован в 6:09 и ликвидирован в 6:48. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Киеве произошел пожар на территории детского сада, один человек погиб.