Регистрация | Вход |
USD: 24,04 0,0000  EUR: 26,45 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 11:30
Получить тестовый доступ
Заседание комитета ВР по вопросам экономического развития
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3345
Версия для печати

В Днепропетровской области горел мужской монастырь

В Днепропетровской области горел мужской монастырь

фотогалерея

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Днепропетровской области ликвидировали пожар, который возник на территории мужского монастыря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 2-го декабря, в 5:41, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Монастырская Покровского района города Кривой Рог.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на лестничной клетке между 1 и 2 этажом двухэтажного административного здания.

Огнем уничтожена мебель и техника, поврежден генератор.

Общая площадь пожара 15 кв. м. Пожар локализован в 6:09 и ликвидирован в 6:48. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Киеве произошел пожар на территории детского сада, один человек погиб.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.