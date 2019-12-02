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Зеленский не согласен с порядком восстановления контроля Украины над границей на Донбассе

Зеленский не согласен с порядком восстановления контроля Украины над границей на Донбассе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласен с последовательностью действий по Донбассу, когда сначала должны состояться выборы, после чего контроль над границей с РФ переходит к Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza, передает УНН.

"Да, это самый сложный вопрос. Самый сложный. Если мы даже дойдем до этого, это будет самый сложный вопрос на этих переговорах. Но, честно признаюсь, я не поддерживаю то, как это прописано в (предыдущих) соглашениях. (В соответствии с этими соглашениями) должны состояться выборы, а затем контроль за границами переходит к Украине... Я не согласен с последовательностью этих действий", - отметил Зеленский, которого цитирует Time, отвечая на вопрос, когда Украина восстановит контроль над своей границей с Россией, включая участки, которые сейчас неподконтрольные правительству.

На вопрос, процитированный Der Spiegel, хочет ли он сначала решить вопрос границы, а затем - выборов, Зеленский ответил: "Такова позиция украинцев в целом. Но это не Минские соглашения. К сожалению, у нас там есть противоречия. И, конечно, надо решить эту проблему".

Напомним, Зеленский назвал условия проведения выборов на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: выборы, граница, Донбасс, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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