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Комитет ВР поддержал поправку к законопроекту о ГБР по "делам Майдана"

Комитет ВР поддержал поправку к законопроекту о ГБР по "делам Майдана"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Профильный комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал поправку к законопроекту о Государственном бюро расследований, что позволит продолжить расследование "дел Майдана". Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"За эти две недели много дискуссий было. И та дискуссия по делам Майдана, которая, на наш взгляд, была вызвана неорганизованностью ВРУ в последний день сессионной недели, мы взяли на себя обязательство эту правку реализовать. Комитет уже ее поддержал, и мы согласны с предложением начать с этой поправки рассмотрение, если возможно процедурно, чтобы мы это долг отдали людям", - отметил Корниенко.

Ранее УНН сообщал, что законопроект о работе ГБР, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, рассмотрят первым завтра на пленарном заседании ВРУ.

Напомним, 17 октября парламентарии приняли за основу законопроект №2116, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований".

Добавим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности определен главным в рассмотрении этого законопроекта.

Источник: УНН
Теги: ВР, Майдан, ГБР
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