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В Совете Федерации РФ также отреагировали на слова Кулебы о российских областях

В Совете Федерации РФ также отреагировали на слова Кулебы о российских областях

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Заявления властей Украины о готовности присоединить несколько российских областей являются безосновательными. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев одному из российских интернет-порталов в понедельник, пишет УНН.

Так Косачев прокомментировал высказывания вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который исключил возможность выхода любых территорий из состава страны и в то же время заявил о готовности Украины принять пару областей РФ.

“Данное заявление — не более чем нечистоплотная политическая игра, она не имеет ни смысла, ни основы, ни какой бы то ни было реальной перспективы”, — сказал Косачев.

Он пояснил, что в РФ гражданам всех национальностей “предоставлены самые широкие права и это является принципиальной позицией страны”, а Украина якобы “последовательно выстраивает мононациональное государство”. “Оно отрицает права национальных меньшинств, в том числе и русских, и русскоязычного населения. Мы знаем, какие проблемы существуют у венгерского, румынского, польского этнического меньшинств в Украине”, — заявил Косачев.

Стоит также добавить, что еще в октябре в Совете Федерации РФ заявили , что нужно давать оценку “преступным провокации Украины”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Совет Федерации
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