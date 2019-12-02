Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 02 декабря 2019 15:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Украинцы в тюрьмах Греции: в МИД объяснили, как помогают осужденным морякам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4200
Версия для печати

Разумкова: ВРУ не получала представление от Генпрокуратуры на Федыну и Порошенко

Разумкова: ВРУ не получала представление от Генпрокуратуры на Федыну и Порошенко

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшний день еще не получила от Генпрокуратуры представление о снятии неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко и нардепа от “Европейской солидарности” Софии Федыны. Об этом заявил на брифинге после Согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

“Я не могу говорить будут или не будут представления. Потому что я не являюсь представителем генеральной прокуратуры и Генпрокурора. Я бы хотел вам напомнить, что именно он направляет эти представления в ВРУ. На сегодня таких представлений еще не было”, — отметил Разумков, отвечая на вопрос будут ли рассматриваться на этой неделе в Раде представление о снятии неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности Федыны и Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований обнародовало перечень из 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.