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Вопрос прямых поставок газа из РФ в Украину зависит от компенсации долгов - Оржель

Вопрос прямых поставок газа из РФ в Украину зависит от компенсации долгов - Оржель

Алексей Оржель

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Вопрос по прямым поставкам в Украину газа из России связано с компенсацией долгов по итогам арбитражей. Об этом во время брифинга в понедельник сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Это уже не секрет, что Российская сторона хочет пакетную договоренность. Пакетная договоренность предусматривает не только объемы транспортировки и транзитный договор, а также они ставят вопрос о поставках в Украину. Мы, соответственно, ставим вопрос, что уже зафиксированы соответствующие обязательства на уровне арбитражей. Если это связано с прямыми поставками, то прямые поставки мы связываем непосредственно с компенсацией этих долгов. Если мы говорим об объемах поставок и сроке, мы максимально координируемся по этому вопросу с европейской стороной, потому что это для них также критически важные моменты", - сказал он.

По словам министра, для того чтобы принимать окончательное решение по объемам и срокам компенсации, правительство должно отработать и технические моменты.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель надеется, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, поставки газа, долги, Алексей Оржель
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