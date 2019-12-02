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С 1 мая цена на газ для населения будет рыночной - Оржель

С 1 мая цена на газ для населения будет рыночной - Оржель

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Начиная с 1 мая цена на газ для населения Украины будет рыночной. Об этом во время брифинга в понедельник сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

Так, на вопрос о том, действительно с 1 мая цена для населения будет рыночной, министр ответил “да, это будет полноценный рынок”.

“Мы пришли к цене для населения, близкими к рынку, и в данном случае важным приоритетом деятельности правительства является построение эффективных рынков и отсутствие перекрестного субсидирования. Поэтому да, это будет рыночная цена тем потребителям, которые нуждаются в помощи от государства, будет обеспечена субсидия”, — добавил министр.

Напомним, ранее Оржель сообщил, что потребители получат возможность отказаться от страховой цены на газ в 6,96 гривны за кубометр, которую предлагает правительство.

Источник: УНН
Теги: газ, Украина, Алексей Оржель
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