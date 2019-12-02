Лишь 9% украинских трудовых мигрантов выбирают Россию для работы за рубежом - исследование

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине лишь 9% потенциальных трудовых мигрантов выбирают Россию в качестве страны для работы за рубежом. Такие данные были обнародованы во время презентации исследования Международной ассоциации по миграции (МОМ) по вопросам миграции и торговли людьми, передает корреспондент УНН.

"Лишь 9% потенциальных трудовых мигрантов, то есть тех, кто уже нашел или планирует найти работу за рубежом, выбирают для себя Россию. Наибольшей популярностью у украинцев пользуется Германия (43%), на втором месте Польша (35%), а на третьем - Чехия (23%). Таким образом, по сравнению с 2017 годом возросла популярность Чехии и Германии и снизилась привлекательность России до 9%", - говорится в исследовании.

Также отмечается, что 65% пострадавших от торговли людьми, которые были зарегистрированы МОМ с начала этого года - подверглись эксплуатации на территории Российской Федерации.

"Именно в России достаточно распространенным является неофициальное трудоустройство трудовых мигрантов", - сказала Инна Волосевич, проводившая исследование.

Исследования по вопросам миграции и торговли людьми в Украине, Молдове, Беларуси и Грузии было проведено InfoSapiens по заказу представительства МОМ в Украине в июне-августе 2019 года. Оно было проведено на базе национального репрезентативного опроса "Омнибус" методом личных интервью на дому у респондентов. Объем выборки в Украине составляет 2000 респондентов, в Молдове - 1106, в Беларуси - 1041, в Грузии - 1001. Выборка репрезентирует население старше 18 лет (старше 16 лет в Украине) по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону (без учета неконтролируемых правительством территорий в Молдове, Украине и Грузии).

Напомним, большинство украинцев назвали массовую эмиграцию наибольшей угрозой для страны.