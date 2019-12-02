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Стефанчук призвал нардепов рассмотреть законопроекты о деолигархизации и деофшоризации

Стефанчук призвал нардепов рассмотреть законопроекты о деолигархизации и деофшоризации

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук призвал парламентариев рассмотреть законопроекты о деолигархизации и деофшоризации, определенные Зеленским как неотложные. Об этом он заявил во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Я, как представитель президента в ВР, просил бы обратить особое внимание на необходимость рассмотрения и принятия тех проектов, которые определены Президентом как неотложные, в частности, речь идет о №1209 и №1210, это так называемые законы о деолигархизации и деофширизации. Потому что это является чрезвычайно важным процессом, который мы должны начать, чтобы он получил соответствующее законодательное регулирование", - отметил Стефанчук.

Напомним, 5 июля еще предыдущий Кабмин одобрил проект закона о деофшоризацию и защите прав потребителей в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Источник: УНН
Теги: олигархи, законопроект, нардепы
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