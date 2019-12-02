К председателю ВР подано заявление об отсрочке присяги Вьятровича - истец

КИЕВ. 2 декабря. УНН. К председателю Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкову подано заявление с просьбой отсрочить процедуру приведения к присяге народного депутата Владимира Вьятровича. Об этом журналисту УНН сообщил истец по этому делу, адвокат Андрей Хилько.

“(Сегодня — ред.) утром, я подал к Председателю ВРУ господина Разумкова заявление с просьбой отсрочить процедуру приведения к присяге господина Вьятровича, до окончательного решения суда по делу 9901/574/19. Поскольку признанию ЦИК избранием народным депутатом, предшествовало совершение уголовного преступления субъектом представления господина Вьятровича, о чем знал лично нынешний Председатель ЦИК господин (Олег — ред.) Диденко, и Генеральный Прокурор (Руслан — ред.) Рябошапка...”, — сообщил Хилько.

По его словам, на завтра, председатель ВРУ Разумков примет самостоятельное решение, или вынесет его на голосование в сессионный зал.

“... или проигнорирует указанные факты”, — добавил Хилько.

Также, Хилько сообщил, что завтра материалы “дела Вьятровича” будут переданы в Окружной административный суд Киева.

“Сегодня утром во время посещения Верховного Суда, секретарь судьи мне лично сообщил, что материалы „дела Вьятровича“ будут переданы завтра в ОАСК”, — рассказал Хилько.

Напомним, избрание кандидата от партии “Европейская солидарность” Владимира Вьятровича народным депутатом обжаловали в кассационном административном суде.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссии 14 ноября во время заседания признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вьятровича.