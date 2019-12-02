В Донецкой области изъяли партию наркотиков на полтора миллиона гривен

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Донецкой области задержали злоумышленников, которые занимались сбытом наркотиков, психотропов и прекурсоров на территории Мариуполя, а также поставляли их на временно оккупированную территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Задержаны 7 человек, в числе которых - лидер группы. Спецоперацию провели полицейские управления противодействия наркопреступности и следственного управления с привлечением спецподразделения КОРД, роты полиции особого назначения, под процессуальным руководством областной прокуратуры. Благодаря совместным действиям полиции Донецкой области и прокуратуры установлено 11 лиц в возрасте от 35 до 62 лет, которые обеспечивали функционирование наркобизнеса. Ими оказались жители Мариуполя. Инициатор создал целую систему сбыта наркотиков, которая состояла из нескольких дилерских уровней. Сбытчики имели контакты друг друга, чтобы в случае внимания полиции к одному из них вся сеть оперативно свернула деятельность и залегла на дно", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники сбывали крупные партии концентрата из маковой соломки (опий экстракционный), а также другие виды наркотических веществ.

Дилеры придерживались конспирации. При перевозке "товар" прятали в труднодоступных местах автомобилей. Передавали только проверенным покупателям из рук в руки, а каким не доверяли - делали закладки с наркотиком в условных местах. Часть наркотика шла на временно оккупированную территорию, где у организатора существовала еще одна своя дилерская сеть. Место проведения "сделки" постоянно меняли, для связи использовали свой шифр.

Документирование противоправной деятельности преступной группировки заняло около 6 месяцев. В финале полицейские одновременно провели 15 обысков.

У фигурантов изъято шесть видов запрещенных веществ - более 700 мл экстракционного опия, метадон, амфетамин и т.д., деньги от их продажи, электронные весы. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет 1,5 млг гривен. У лидера группы обнаружили также пистолеты, патроны и противотанковую гранату.

Сейчас 7 участников группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотиков). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на украинской таможне разоблачили значительную партию наркотиков, которую пытались перевезти в Германию.