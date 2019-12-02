Дефицит внешней торговли товарами достиг 11 млрд долларов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Дефицит внешней торговли Украины товарами за десять месяцев текущего года превысил 11 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные НБУ.

По предварительным данным Нацбанка, экспорт Украины товаров в январе-октябре 2019 года составил 38,34 млрд долл., что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, импорт Украины товаров за 10 месяцев этого года составил 49,61 млрд долл., что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Товарооборот в январе-октябре составил 87,95 млрд долл., что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, сальдо торговли было отрицательным - дефицит внешней торговли Украины товарами составил 11,27 млрд долл.

Добавим, данные с 2014 года приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, платежный баланс в октябре сведен с незначительным дефицитом в 0,1 млрд долл.