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В НАПК разъяснили, как подавать декларацию после увольнения

В НАПК разъяснили, как подавать декларацию после увольнения

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции разъяснили порядок подачи декларации после освобождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

“Субъект декларирования, который прекращает деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, должен подать декларацию за период, охваченный ранее поданным декларациям — с 1 января года, в котором произошло увольнение, по день фактического увольнения”, — говорится в сообщении.

В НАПК отмечают, что при увольнении по инициативе работника субъект декларирования должен подать декларацию в день фактического увольнения. Если увольнение происходит по инициативе работодателя, такая декларация подается субъектом декларирования в течение 20 дней с момента, когда работник был уволен.

"Отсутствие данных для заполнения декларации, таких как размер денежных компенсаций при увольнении, не является основанием для отсрочки подачи декларации. Ведь законом предусмотрена возможность трижды подать исправленную декларацию в течение семи дней.

“В случае невозможности получить необходимые данные для заполнения декларации в указанный срок декларант имеет возможность сообщить об этом НАПК в “Личном кабинете”, — говорится в сообщении.

Напомним, Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что работники государственных ведомств занимаются “бессмысленным документооборотом” из-за устаревшего регламент.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК
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