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Бюджет в ноябре недополучил более 19% доходов

Бюджет в ноябре недополучил более 19% доходов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.

В то же время в ноябре 2019 года доходы Государственного бюджета были ниже против показателя аналогичного месяца прошлого года на 1,26 млрд грн, или на 1,58%.

По данным Госказначейства, доходы Государственного бюджета в январе-ноябре текущего года достигли 889,237 млрд грн, что на 66,479 млрд грн, или на 7% ниже планового показателя на этот период.

В январе-ноябре этого года доходы госбюджета увеличились на почти 62,243 млрд грн, или на 7,53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, Госбюджет в октябре недополучил почти 10% доходов.

Источник: УНН
Теги: доходы, Бюджет-2019
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