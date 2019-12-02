В Киевской области надругались над могилой Героя Украины

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Вышгороде Киевской области на местном кладбище неизвестные надругались над местом упокоения волонтера Евромайдана. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Мужчина погиб 20 февраля 2014 года от пули вражеского снайпера. Посмертно он получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (21 ноября 2014) - за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства. А также медаль "За жертвенность и любовь к Украине", тоже посмертно.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Винницкой области задержали несовершеннолетнего злоумышленника, который на двух кладбищах повредил 15 надгробных плит.