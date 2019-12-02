Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным "бегом на месте"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на "нормандской встрече" не будет "зрады", а диалог с президентом РФ Владимиром Путиным необходим для завершения войны, а также призвал не верить "мертвым политикам". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на сайте главы государства, передает УНН.

"На этой неделе мы начинаем подготовку к встрече четырех лидеров в формате "Нормандской четверки". Это - уже победа для нас. Это возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии, но реальной войны на нашем Донбассе. Это большая возможность начать диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению главного - наших людей, их очень много, их ждут семьи, их ждут дети", - отметил Зеленский.

Он заявил, что в этом диалоге очень важно "не просто поднять темы, а поднять одно, но решить вопрос с возвратом наших территорий: какие сроки, как в целом жить дальше, как мы можем вернуть территории и быть одной страной".

"Я хотел бы, чтобы вы, люди, которые поверили мне и нашей команде, не обращали внимания на некоторые политические силы, некоторых политиков, которые, я думаю, уже как политики умерли, но как люди они не рождались никогда. Я хочу, чтобы вы не обращали на их лозунги, какую-то фейковую зраду, потому что они уже никому не нужны - эти люди. Они играют на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. О них никто не помнит, и это - единственная возможность им поймать этот хайп, но это не та тема, на которой ловят хайп, потому что каждый день мы теряем людей", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, указанные политики на сегодня не имеют никакой возможности прекратить войну, закончить войну или вернуть людей, "доверие людей и даже политический рейтинг".

"Вы мне доверились, доверяете, никакой зрады не было и не может быть, но я буду более уверен и крепче буду себя вести на этой встрече, если буду знать, что мне доверяет страна, и за моей спиной - весь наш независимый народ. Не верьте никому: войной никто никуда не может пойти, не хочет пойти и терять еще сотни тысяч людей - мы не можем себе это позволить. Это только дипломатия. А если не будет этого диалога .... А что там еще говорят? Что за диалог может быть у Зеленского с Путиным? Знаете, без этого диалога можно, но это как бег на беговой дорожке - ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты - на месте. Мы не хотим быть на месте", - добавил Президент.

Напомним, на проведение встречи в "нормандском формате" согласились все четыре лидера - Украины, России, Германии и Франции. Она должна состояться 9 декабря.