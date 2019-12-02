Новости: Экономика
Понедельник, 2 декабря 2019, 17:02 • Юлия Шрамко • 3915
Гривна к доллару за месяц укрепилась на более чем 3%
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Гривна в ноябре укрепилась к доллару США на 78 копеек, или 3,14% - с 24,82 до 24,04 грн/долл. по официальному курсу Национального банка Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки в Украине установили рекорд по доходам
Гривна к евро за месяц, по официальному курсу, укрепилась на 1 гривну 23 копейки, или на 4,44% - с 27,68 до 26,45 грн/евро.
Напомним, на 1 ноября официальный курс гривны был установлен на уровне 24,82 грн/доллар, евро - 27,68 грн/евро.
На 1 декабря официальный курс гривны был установлен на уровне 24,04 грн/доллар, евро - 26,45 грн/евро.
Источник: УНН