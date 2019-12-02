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Гривна к доллару за месяц укрепилась на более чем 3%

Гривна к доллару за месяц укрепилась на более чем 3%

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Гривна в ноябре укрепилась к доллару США на 78 копеек, или 3,14% - с 24,82 до 24,04 грн/долл. по официальному курсу Национального банка Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

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Гривна к евро за месяц, по официальному курсу, укрепилась на 1 гривну 23 копейки, или на 4,44% - с 27,68 до 26,45 грн/евро.

Напомним, на 1 ноября официальный курс гривны был установлен на уровне 24,82 грн/доллар, евро - 27,68 грн/евро.

На 1 декабря официальный курс гривны был установлен на уровне 24,04 грн/доллар, евро - 26,45 грн/евро.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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