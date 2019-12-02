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В Украину пытались незаконно ввезти японские артефакты стоимостью 300 тыс. долларов

В Украину пытались незаконно ввезти японские артефакты стоимостью 300 тыс. долларов

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. СБУ обнаружила незаконный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии. Стоимость скрытых от таможенного контроля вещей - 300 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"На пост "Восточный" Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза иностранец, который длительное время проживает в Украине, задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря. При осмотре груза правоохранители обнаружили, что часть вещей не соответствует заявленным в таможенной декларации. Эксперты подтвердили, что в контейнерах находятся антикварные предметы интерьера в восточном стиле", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, это - старинное холодное оружие, предметы быта, мебель. Некоторые из экспонатов датируются ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров.

Сейчас все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз. По факту контрабанды культурных ценностей следователи органов безопасности начали уголовное производство.

Напомним, в пункте пропуска "Ягодин" пограничники пресекли попытку незаконной перевозки крупной партии часов фирмы "CASIO" под капотом Porsche Cayenne на сумму 1 млн грн.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина
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