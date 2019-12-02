Остатки на казначейском счете выросли почти 2 млрд грн

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Остатки средств на едином казначейском счете на начало декабря составили 55 млрд грн, увеличившись за месяц на 1,92 млрд грн или 3,62%. Об этом сообщили в Госказначействе, передает УНН.

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"55 млрд 6,2 млн грн на едином казначейском счету по состоянию на 1 декабря 2019 года", - сообщили в казначействе.

В то же время, по состоянию на начало ноября на ЕКС было 53 млрд 86 млн грн.

Напомним, остатки средств на едином казначейском счете на начало октября составляли 61,618 млрд грн.