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Президент анонсировал строительство нового моста в Запорожье

Президент анонсировал строительство нового моста в Запорожье

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В следующем году начнется строительство нового моста через Днепр в Запорожье, а в Ивано-Франковской области уже в этом году должно завершиться строительство разрушенного моста. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.

"В Запорожье на протяжении нашей рабочей поездки все мы видели, много раз уже об этом говорили и многие годы, что нет моста через Днепр в Запорожье. Это большой мост, и в следующем году мы начинаем строительство этого моста. Уже государство выделило из бюджета 1 млрд 250 млн грн, но этого не хватает, поэтому мы подключили международных партнеров, объявили тендер, соревнуются очень много компаний - и из Китая, и из Турции. Самое главное, что в следующем году начнется строительство этого моста", - сказал Президент.

Он также рассказал, что во время рабочей поездки в Калужском районе Ивано-Франковской области увидел разрушенный мост.

"Там уже происходят работы, и до конца года вы увидите новый отстроенный мост. Обещали сделать до 25 декабря. Уверен, что 24-го все будет сделано", - добавил он.

Как сообщал УНН, 20 ноября в городе Станица Луганская в Луганской области был открыт отстроенный пешеходный мост.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, мосты, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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