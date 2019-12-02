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В Киеве произошла стрельба в кафе

В Киеве произошла стрельба в кафе

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В одном из заведений Киева произошла стрельба. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП Киева.

В полиции подтвердили информацию о стрельбе в одном из заведений Киева, которое расположено по адресу Антоновича, 88.

Детали пока не разглашаются, на месте работает оперативная группа.

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Однако очевидцы в соцсетях сообщают, что во время стрельбы один человек получил ранения.

Напомним, в Киеве из-за стрельбы в центре города был убит ребенок.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, стрельба
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