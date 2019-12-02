Медийщики предостерегли от расширения полномочий Омбудсмена

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Общественный совет при Госкомтелерадио обратилась в комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова с призывом отправить на доработку один из законопроектов из-за перспективы расширения полномочий Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно выдачи предписаний по устранению нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации, что, как считают медийщики, грозит толкованием критических суждений журналиста как дискриминации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госкомтелерадио.

"Общественный совет при Госкомтелерадио принял обращение в комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова с просьбой вернуть проект закона №0931 от 29.08.2019 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза)" на доработку", - указали в Комитете.

Как отмечается, голосование состоялось в электронном режиме.

"Беспокойство общественности вызвала перспектива расширения полномочий Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, которому будет предоставляться право выдавать по результатам рассмотрения обращений лиц или групп лиц обязательные для выполнения требования (предписания) об устранении нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации", - указали в Госкомтелерадио.

"Таким образом любые слова или критические суждения журналиста в материале могут быть истолкованы как дискриминация, множественная дискриминация или дискриминация по ассоциации с каким-либо признакам. А это потенциально гарантирует привлечение к ответственности и наложение штрафов", - отмечается в обращении общественного совета при Госкомтелерадио.

По мнению медийных общественных организаций, как сообщается, "такие изменения в законодательстве будут угрожать свободе выражению взглядов и убеждений, а также объективной журналистике".

Напомним, ранее Президент Зеленский поручил правительству разработать требования к новостям в СМИ.