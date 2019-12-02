Департамент ГПУ по надзору за преступлениями в условиях вооруженного конфликта возглавил Юрий Рудь

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили в ГПУ, до этого Юрий Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры. За время работы обеспечивал организацию досудебного расследования и процессуального руководства по уголовным производствам по решению и ведение агрессивной войны против Украины представителями власти и вооруженных сил РФ, нарушение законов и обычаев ведения войны, совершение других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и терроризма.

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Предполагается, что в Департамент конфликтов будут переданы более 200 уголовных производств. Речь идет о глобальных и резонансных преступлениях, в частности, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, сбивании самолета рейса MH17, захват АР Крым, "дело моряков", а также факты начала и ведения вооруженной агрессии России, системные пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.

Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием в вышеуказанных процессах, которые расследуются СБУ и Нацполициею.

Напомним, департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, созданный в Генеральной прокуратуре Украины 21 октября этого года.