Пограничники нашли на складе 440 кг табака для кальяна без акциза

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Харькове пограничники обнаружили на складе одного из отделений негосударственной логистической компании 440 килограммов смеси для кальяна без акцизных марок и с марками с признаками подделки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

“В рамках уголовного производства по ст. 204 и 227 УК на складе логистической компании проведен санкционированный обыск. Межведомственная группа обнаружила 12 тысяч пачек сигарет в упаковках известных брендов, а также 440 банок смеси для кальяна, каждая весом 1 кг. Часть табачных изделий была без акцизных марок, другая часть имела акцизные марки с признаками подделки”, — говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что указанная продукция поступила от частных лиц из Ковеля и из Днепра. Общая стоимость изъятого товара составляет более 1 млн грн.

“Сейчас продолжаются мероприятия по установлению происхождения товара, а также круга лиц, причастных к противоправной деятельности”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, СБУ предупредила масштабную контрабанду героина в Европу.