Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 00:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
10260
Версия для печати

Стрельба в столичном ресторане: появились подробности

Стрельба в столичном ресторане: появились подробности

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве во время стрельбы в ресторане на улице Антоновича - один человек получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Поступило сообщение о том, что неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, и нападавшие скрылись на иномарке.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Также сообщается, что пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее УНН сообщил, что в одном из заведений питания Киева произошла стрельба.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, стрельба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.