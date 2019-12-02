Стрельба в столичном ресторане: появились подробности

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве во время стрельбы в ресторане на улице Антоновича - один человек получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Поступило сообщение о том, что неустановленные лица избили посетителя ресторана на улице Антоновича и произвели несколько выстрелов в потолок. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная Главного и районного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что между несколькими неизвестными лицами и 29-летним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников инцидента совершил несколько выстрелов в потолок ресторана, и нападавшие скрылись на иномарке.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения лиц, причастных к преступлению и их задержанию. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Также сообщается, что пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее УНН сообщил, что в одном из заведений питания Киева произошла стрельба.