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ООС: боевики не открывали огонь

ООС: боевики не открывали огонь

КИЕВ. 2 декабря. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вражеских обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано”, — указано в сообщении пресс-центра ООС.

В штабе ООС также напомнили, что: “с 28 ноября, вступил в силу новый Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 года № 815”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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