Взятка Минобразования: в деле ректора Бердянского вуза объявлено обвинительный акт

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Высшем антикоррупционном суде объявлен обвинительный акт по делу о ректоре Бердянского университета менеджмента и бизнеса, которая подозревается в даче взятки в 10 тыс. долларов заместителю министра образования и науки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"На заседании государственным обвинением объявлено обвинительный акт. Кроме того, и сторона обвинения, и защита выступили с вступительными речами", - говорится в сообщении.

Также, коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

"Следующее заседание назначено на 20 января 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, следствие было начато в 2016 году из-за сообщения заместителя министра образования и науки. Он сообщил правоохранителям о попытке дачи взятки в 10 тыс. долларов за решение вопроса о положительного заключения по аккредитации и избежания проверки вуза.