Матиос ответил Чумаку на заявление, что кто-то из прокуроров "сливает" информацию

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос ответил на заявление своего преемника Виктора Чумака о том, что якобы кто-то из прокуратуры предоставляет ему информацию. Комментарий по этому поводу Матиос разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Речь идет о том, что Анатолий Матиос опубликовал информацию о состоянии возвращенных Россией кораблей. По мнению Чумака, такая информация была предоставлена кем-то из прокуроров и этот момент будет учтен при прохождении аттестации.

"Если бы мне кто-то из ныне действующих прокуроров "сливал" инфу, я бы ее никогда не "засветил"! Почему? Да потому что! Ну и хотя бы потому, что я не работал юристконсультом пограничных войск, а служил на оперативных должностях в СБУ", - написал Матиос.

Он добавил, что прием судов проводили не только прокуроры, но и другие службы.

"Информация была общественно важной! На нее обратили внимание масса украинских и иностранных СМИ. А Президент Зеленский, благодаря этой информации, выдвинул требование Путину во время телефонного разговора!" - написал Матиос.

Напомним, 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

Президент Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые вернула РФ.

Он сообщил, что на них не хватает части оборудования и вооружения. Позже бывший главный военный прокуор Анатолий Матиос опубликовал информацию о результатах осмотра кораблей.