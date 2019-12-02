Дело руководителя Службы автодорог Николаевской области: расследование завершено

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по факту получения 300 тыс. грн неправомерной выгоды руководителем Службы автомобильных дорог в Николаевской области, вскоре дело будет передано в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование по факту получения 300 тыс. грн неправомерной выгоды руководителем Службы автомобильных дорог в Николаевской области. 2 декабря 2019 года подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в августе 2019 года чиновник требовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Меньше чем за месяц спустя подозреваемый повторно потребовал получение части средств, уплаченных подконтрольной ему государственным учреждением частному предприятию, на этот раз в сумме 90 тыс. долл. При получении этой части неправомерной выгоды руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области и задержали "на горячем".

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

Напомним, 12 сентября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с САП сообщили руководителю Службы автомобильных дорог в Николаевской области о подозрении в получении в сочетании с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. неправомерной выгоды. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

13 сентября ВАКС выбрал меру пресечения руководителю Службы автодорог Николаевской области в виде содержания под стражей с альтернативой 1,927 млн грн залога.