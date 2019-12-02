ДТП с 5 погибшими в Николаевской области: дело направлено в суд

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Николаеве будут судить водителя, по вине которого погибли пять человек, среди которых 9-летняя и 4-летняя девочки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в городе Киев.

“За надлежащего процессуального руководства прокуратуры Николаевской области следователями полиции завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 21-летнего водителя автомобиля Opel Vectra, по вине которого погибли пять человек, среди которых 9-летняя и 4-летняя девочки”, — говорится в сообщении .

Водителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

2 декабря 2019 года обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее УНН сообщал, трагедия произошла 14 октября этого года около 19:30 на 103 км автодороги “Благовещенское-Николаев” в Арбузинском районе. Водитель автомобиля Opel Vectra, грубо нарушая правила дорожного движения, а именно перед началом обгона не убедился, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “АЗЛК-21412”.

Вследствие столкновения погибли 48-летний водитель АЗЛК-21412 и двое его пассажиров: мужчина и девятилетняя девочка, а также 29-летняя пассажирка Opel Vectra. Впоследствии в больнице от полученных травм скончалась 4-летняя девочка, пассажирка автомобиля “АЗЛК-21412”, еще три человека травмированы.