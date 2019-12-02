В Киеве начался снегопад: сколько техники работает на улицах
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве начался снегопад. Как сообщили в "Киевавтодоре", уже 100 единиц снегоуборочной техники выехали на столичные улицы, передает УНН.
"Киевавтодор" готов к снегопаду ... Техника ... уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды. Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации", - говорится в сообщении.
В корпорации призвали водителей не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.
Так, ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Поэтому на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в Киевской области ожидается ночью умеренный, днем 3 декабря небольшой снег.
Прогнозируют образование снежного покрова высотой 2-5 см и гололеда на дорогах.