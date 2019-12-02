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В Киеве начался снегопад: сколько техники работает на улицах

В Киеве начался снегопад: сколько техники работает на улицах

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве начался снегопад. Как сообщили в "Киевавтодоре", уже 100 единиц снегоуборочной техники выехали на столичные улицы, передает УНН.

"Киевавтодор" готов к снегопаду ... Техника ... уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды. Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации", - говорится в сообщении.

В корпорации призвали водителей не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.

Так, ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Поэтому на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Киевской области ожидается ночью умеренный, днем 3 декабря небольшой снег.

Прогнозируют образование снежного покрова высотой 2-5 см и гололеда на дорогах.

Источник: УНН
Теги: снег, Киев, техника
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