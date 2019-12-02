Сообщено о подозрении военнослужащим, которые продавали наркотические средства

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Двум военнослужащим Луцкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в приобретении и хранении с целью сбыта, а также сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Досудебным расследованием установлено, что военнослужащие наладили механизм систематического приобретения и последующей реализации наркотических средств и психотропных веществ гражданам. Досудебным расследованием устанавливается причастность других военнослужащих и гражданских лиц в соучастии к сбыту наркотических веществ”, — говорится в сообщении.

Также состоялись санкционированные обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружено и изъяты наркотические средства.

Кроме того, Шевченковский районный суд Львова избрал одному из подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, другому — домашний арест.

“(Уголовное производство открыто — ред.) через незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц в крупном размере или особо опасные наркотические средства или психотропные вещества (ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины)”, — зазхначаеться в сообщении.

Напомним, военного на Донбассе поймали на торговле наркотиками.