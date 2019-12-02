САП открыла дело из-за якобы записей разговора "Юзика" со "Слуги народа"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла досудебное производство после публикаций в СМИ относительно обнародования аудиозаписи разговора вероятно депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзик" из "95 квартала" - ред.) с полицией Кривого Рога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Так, по заявлению начальника третьего отдела САП Василия Кричуна, дело открыли по признакам предложения, обещания или предоставления должностному лицу неправомерной выгоды для него или третьих лиц за совершение или несовершение определенных действий.

"По результатам обработки сообщений средств массовой информации прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием народными депутатами Украины и другими лицами по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины", - пишет издание.

Досудебное расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро. Как сообщили в САП, обращение "Судебного репортера" также приобщили к материалам производства.

Это обращение было оформлено как заявление о совершении уголовного преступления и касалось публикации на Телеграмм-канале Антона Полякова - народный депутат, недавно исключенный из фракции "Слуга народа".

Напомним, 18 ноября Поляков обнародовал четырехминутную аудиозапись, на которой якобы другой представитель "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный по сценическим псевдонимом "Юзик", беседует с руководителем полиции Кривого Рога и вспоминает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова. В разговоре также несколько раз упоминается Государственное бюро расследований.

Юрий Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей.

В комментарии СМИ он отрицал, что угрожал привлечь правоохранительные органы против оппонентов действующей власти.