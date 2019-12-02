Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации в Украине

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аппарат Верховной Рады.

"Только вместе мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития ваших регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил Разумков.

Напомним, Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы к 1 декабря 2019 года должен представить на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации власти.