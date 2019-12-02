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За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 12 тыс. киевлян

За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 12 тыс. киевлян

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В столице за 48-ю неделю 2019 года зарегистрировано 11 466 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базового показателя на 49,4%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 388,6. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс служба КГГА.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей. Рост произошел за счет детского населения. Так, детей заболели - 7634 (рост на 12,8%), взрослых - 3832 человека (снижение на 1,9%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 66,6%, а на предыдущей неделе - 63,4%. Среди школьников заболеваемость выросла на 13,5%: 3271 случай, составляет 42,8% от общего количества заболевших детей и 28,5% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 48-ю неделю госпитализированы 126 человек, из них 114 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 43179 человек", - добавил Николай Поворозник.

Напомним, в Украине в течение недели с 18 по 24 ноября ОРВИ заболело почти 159 тыс. украинцев, из них более 68% - дети.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, грипп, ОРВИ
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