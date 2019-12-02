МИД вручил ноту протеста послу Венгрии из-за его заявления об автономии

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В понедельник в МИД Украины был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому в связи с интервью одному из украинских интернет-изданий от 28 ноября было отмечено о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировки венгерской стороной деятельности комиссии Украина - НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Венгерскому послу была вручена нота протеста.

В ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что сейчас было подтверждено Венецианской комиссией.

В интервью одному из украинских интернет-изданий посол Венгрии Иштван Ийдярто высказывался о том, что члены нацменьшинств, кроме крымских татар в Украине, не имеют возможности учиться в школах, а только в группах и классах на родном языке. Также посол заявлял о блокировании Венгрией Комиссии Украина-НАТО.

Напомним, в Украине причину осложнения отношений с Венгрией увидели в политике правительства Орбана.