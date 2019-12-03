На Волыни застрелили семерых самок ланей

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Волыни сегодня поcле 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что в ночь на 2 декабря неизвестные застрелили семерых самок ланей в вольере Воротнивского лесничества, что в Луцком районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

По данным полиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория полиции.

"Погибших животных лесоводы обнаружили сегодня утром, когда приехали их кормить. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников лесничества. С целью установления времени и причин смерти тела животных направят на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Сведения об этом событии полиция должным образом зарегистрировала, устанавливаются обстоятельства гибели животных.

Предварительно следователи квалифицируют это событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной охоте. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1,7 тыс. Грн. до 3,4 тыс. грн. или общественных работ на срок от 160 до 200 часов, или ограничение свободы на срок до трех лет с конфискацией орудия и средств охоты и всего добытого.

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