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Стал известен лучший вратарь мира по версии France Football

Стал известен лучший вратарь мира по версии France Football

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В рамках гала-вечера во французском театре Шатле прошла процедура вручения "Золотого мяча", в котором также выбрали лучшего вратаря 2019 году в мире, передает УНН со ссылкой на France Football.

27-летний голкипер "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер стал победителем в данной номинации и получил трофей имени Льва Яшина.

В этом году Бекер выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА вместе с "Ливерпулем", а также Копа Америка со сборной Бразилии.

Примечательно, что приз Льва Яшина был вручен впервые в истории.

Как сообщал УНН, Лионель Месси завоевал «Золотой мяч».

Источник: УНН
Теги: футбол
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