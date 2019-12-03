Будущий соперник "Динамо" по Лиге Европы выиграл первую домашнюю игру сезона

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Соперник киевского "Динамо" в заключительном туре Лиги Европы провел очередной матч чемпионата Швейцарии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

На "Стадио Корнаредо" в Лугано гостил "Серветт", один из конкурентов "Лугано" за попадание в еврокубковой пятерки.

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в самом начале второго тайма, на 48-й минуте, забил Карлиньос по передаче Марко Аратора. Бразильский форвард "Лугано" был близок к тому, чтобы оформить дубль на 63-й минуте, однако его удар пришелся в перекладину. В целом "Лугано" достаточно спокойно довел игру до победного результата.

Теперь разрыв между "Серветт", который занимает пятое место, и "Лугано", что расположился на седьмом, составляет всего два очка. К слову, для "Лугано" это вторая подряд победа в швейцарской Суперлиге (неделю назад был разгромлен "Тун" в гостях 3:0) и первая домашняя победа в сезоне.

Примечательно, что перед встречей с "Динамо" "Лугано" 7 декабря сыграет в чемпионате на выезде с "Ксамаксом".