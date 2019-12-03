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В Греции подрались мигранты

В Греции подрались мигранты

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В результате драки в Греции 3 человек пострадали, среди них - полицейский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.

В результате инцидента три человека получили ранения.

"Началась драка между двумя группами мигрантов разного этнического происхождения, которые начали бросать друг в друга камни по непонятным причинам", - говорится в сообщении.

Напомним, после столкновений анархистов с полицией в Греции задержали больше 40 человек.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Греция
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