Михайлюк провел самый результативный матч в карьере НБА

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Сан-Антонио" защитник сборной Украины Святослав Михайлюк совершил результативный выступление, передает корреспондент УНН.

Украинец появился на паркете в конце первой четверти и успел забить с прохода левой рукой. На старте второго промежутка уроженец Черкасс забил слэм-данк в быстром отрыве, а также реализовал один штрафной бросок.

После большого перерыва Михайлюк НЕ сбавил обороты в нападении и еще трижды отправил мяч до цели. В результате его коллектив получил разгромный выигрыш 132:98.

Наш земляк установил собственный рекорд карьеры по набранным очкам - 13 (3/двухочковые, 2/3 трехочковые, 1/2 штрафные) при 2 подборах.

Заметим, что предыдущий рекорд Михайлюка равнялся 12 очкам.