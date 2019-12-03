Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 05:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3630
Версия для печати

Михайлюк провел самый результативный матч в карьере НБА

Михайлюк провел самый результативный матч в карьере НБА

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Сан-Антонио" защитник сборной Украины Святослав Михайлюк совершил результативный выступление, передает корреспондент УНН.

Украинец появился на паркете в конце первой четверти и успел забить с прохода левой рукой. На старте второго промежутка уроженец Черкасс забил слэм-данк в быстром отрыве, а также реализовал один штрафной бросок.

После большого перерыва Михайлюк НЕ сбавил обороты в нападении и еще трижды отправил мяч до цели. В результате его коллектив получил разгромный выигрыш 132:98.

Наш земляк установил собственный рекорд карьеры по набранным очкам - 13 (3/двухочковые, 2/3 трехочковые, 1/2 штрафные) при 2 подборах.

Заметим, что предыдущий рекорд Михайлюка равнялся 12 очкам.

Источник: УНН
Теги: баскетбол, НБА
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.